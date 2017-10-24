Неймар о встрече с Бартомеу: «Мы нормально поговорили»
Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал о встрече с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу на церемонии вручения премий ФИФА.
«Мы с ним нормально поговорили», – сказал бразилец, перешедший минувшим летом из каталонского клуба в парижский со скандалом за 222 миллиона евро.
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