Неймар о встрече с Бартомеу: «Мы нормально поговорили»

Форвард «ПСЖ» рассказал о встрече с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу на церемонии вручения премий ФИФА.

«Мы с ним нормально поговорили», – сказал бразилец, перешедший минувшим летом из каталонского клуба в парижский со скандалом за 222 миллиона евро.

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