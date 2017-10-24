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    Неймар о встрече с Бартомеу: «Мы нормально поговорили»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания Неймар Жозеп Бартомеу

    Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал о встрече с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу на церемонии вручения премий ФИФА.

    «Мы с ним нормально поговорили», – сказал бразилец, перешедший минувшим летом из каталонского клуба в парижский со скандалом за 222 миллиона евро.

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