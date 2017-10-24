Роналду выбрал лучшим игроком-2017 Модрича, Месси – Луиса Суареса

Форвард Криштиану Роналду, получивший приз лучшему футболисту 2017 года по версии ФИФА, при выборах победителя проголосовал за одноклубника .

В тройку португальца вошли еще два игрока мадридского клуба – Серхио Рамос и Марсело.

Финишировавший в опросе вторым нападающий «Барселоны» назвал лучшим игроком года своего партнера по команде .

На второе место аргентинец поставил еще одного игрока каталонцев Андреса Иньесту, на третье – экс-одноклубника Неймара, выступающего ныне за «ПСЖ».

Роналду снова лучший в мире

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