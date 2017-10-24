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    Роналду выбрал лучшим игроком-2017 Модрича, Месси – Луиса Суареса

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания рейтинги ФИФА Лука Модрич Луис Суарес

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду, получивший приз лучшему футболисту 2017 года по версии ФИФА, при выборах победителя проголосовал за одноклубника Луку Модрича.

    В тройку португальца вошли еще два игрока мадридского клуба – Серхио Рамос и Марсело.

    Финишировавший в опросе вторым нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал лучшим игроком года своего партнера по команде Луиса Суареса.

    На второе место аргентинец поставил еще одного игрока каталонцев Андреса Иньесту, на третье – экс-одноклубника Неймара, выступающего ныне за «ПСЖ».

    Роналду снова лучший в мире

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    Опрос

    Кто будет лучшим игроком мира после Месси и Роналду?

    27087 голосов 121
    • Неймар
      43%
    • Эден Азар
      7%
    • Харри Кейн
      21%
    • Луис Суарес
      3%
    • Поль Погба
      4%
    • Кто-то другой
      22%

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