Роналду выбрал лучшим игроком-2017 Модрича, Месси – Луиса Суареса
Форвард «Реала» Криштиану Роналду, получивший приз лучшему футболисту 2017 года по версии ФИФА, при выборах победителя проголосовал за одноклубника Луку Модрича.
В тройку португальца вошли еще два игрока мадридского клуба – Серхио Рамос и Марсело.
Финишировавший в опросе вторым нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал лучшим игроком года своего партнера по команде Луиса Суареса.
На второе место аргентинец поставил еще одного игрока каталонцев Андреса Иньесту, на третье – экс-одноклубника Неймара, выступающего ныне за «ПСЖ».
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- Неймар43%
- Эден Азар7%
- Харри Кейн21%
- Луис Суарес3%
- Поль Погба4%
- Кто-то другой22%
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