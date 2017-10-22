Между Неймаром и Эмери возник конфликт на тренировке «ПСЖ»

У новичка «ПСЖ» есть разногласия с главным тренером команды Унаи Эмери.

По информации L’Équipe, в пятницу между тренером и футболистом на тренировке произошел серьезный разлад.

Эмери планировал, что участие в интенсивной игровой тренировке примут только футболисты, не выходившие на поле в матче Лиги чемпионов с (4:0). Те же, кто играл в среду, должны были принять участие в разминке и отправиться на массаж.

хотел участвовать в игровой тренировке, но получил отказ от Эмери. Сообщается, что 25-летний игрок в гневе покинул поле и от злости пнул мячом о стену.

Оцените лучших букмекеров: 1xBet, Winline, Пари-Матч