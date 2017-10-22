Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Corriere dello Sport: Соуза сменит Монтеллу в «Милане»

    Теги Милан Винченцо Монтелла серия А Италия Паулу Соуза

    «Милан» в ближайшее время может отправить в отставку главного тренера Винченцо Монтеллу, сообщает Corriere dello Sport.

    Руководство команды недовольно последними результатами. Клуб уже начал переговоры с бывшим тренером «Фиорентины» Паулу Соузой.

    Сегодня «россонери» сыграли вничью с «Дженоа» (0:0) и набрали всего одно очко в последних четырех играх чемпионата Италии.

    После 9 туров «Милан» набрал 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

    «Милан» набрал одно очко в последних четырех матчах серии А

    Оцените лучших букмекеров: Фонбет, Балтбет, Бинго-бум

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться