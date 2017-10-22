Corriere dello Sport: Соуза сменит Монтеллу в «Милане»

в ближайшее время может отправить в отставку главного тренера , сообщает Corriere dello Sport.

Руководство команды недовольно последними результатами. Клуб уже начал переговоры с бывшим тренером «Фиорентины» .

Сегодня «россонери» сыграли вничью с «Дженоа» (0:0) и набрали всего одно очко в последних четырех играх чемпионата Италии.

После 9 туров «Милан» набрал 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Милан» набрал одно очко в последних четырех матчах серии А

Оцените лучших букмекеров: Фонбет, Балтбет, Бинго-бум