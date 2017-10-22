«Милан» набрал одно очко в последних четырех матчах серии А

дома сыграл вничью с «Дженоа» (0:0) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

В последних четырех играх серии А «россонери» потерпели три поражения и однажды сыграли вничью.

Помимо этого, в середине недели «Милан» поделил очки с АЕК (0:0) в Лиге Европы.

После 9 туров команда тренера набрала 13 очков и занимает 11-е место в таблице серии А.

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