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    «Милан» набрал одно очко в последних четырех матчах серии А

    Теги Милан Винченцо Монтелла серия А Италия Дженоа

    «Милан» дома сыграл вничью с «Дженоа» (0:0) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

    В последних четырех играх серии А «россонери» потерпели три поражения и однажды сыграли вничью.

    Помимо этого, в середине недели «Милан» поделил очки с АЕК (0:0) в Лиге Европы.

    После 9 туров команда тренера Винченцо Монтеллы набрала 13 очков и занимает 11-е место в таблице серии А.

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