ЦСКА – «Зенит». Фернандес накричал на Манчини и получил желтую карточку

Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил желтую карточку в матче с (0:0, первый тайм), накричав на главного тренера петербуржцев Роберто Манчини.

Бразилец подкатился под , был зафиксирован фол. После этого игрок армейцев стал ругаться с Манчини, подошел к нему вплотную и что-то прокричал итальянцу в лицо.

Арбитр Михаил Вилков показал Фернандесу карточку. Еще одно предупреждение получил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, также поучаствовавший в перепалке. Возможно, Вилков показал Фернандесу карточку за подкат под Кришито, а не за стычку с Манчини.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит».

Фото: кадр из трансляции телеканала «Наш футбол»

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