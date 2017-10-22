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    ЦСКА – «Зенит». Фернандес накричал на Манчини и получил желтую карточку

    Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Роберто Манчини премьер-лига Россия судьи Доменико Кришито фото Михаил Вилков Марио Фернандес

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил желтую карточку в матче с «Зенитом» (0:0, первый тайм), накричав на главного тренера петербуржцев Роберто Манчини.

    Бразилец подкатился под Доменико Кришито, был зафиксирован фол. После этого игрок армейцев стал ругаться с Манчини, подошел к нему вплотную и что-то прокричал итальянцу в лицо.

    Арбитр Михаил Вилков показал Фернандесу карточку. Еще одно предупреждение получил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, также поучаствовавший в перепалке. Возможно, Вилков показал Фернандесу карточку за подкат под Кришито, а не за стычку с Манчини.

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит».

    Фото: кадр из трансляции телеканала «Наш футбол»

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