ЦСКА – «Зенит». Фернандес накричал на Манчини и получил желтую карточку
Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил желтую карточку в матче с «Зенитом» (0:0, первый тайм), накричав на главного тренера петербуржцев Роберто Манчини.
Бразилец подкатился под Доменико Кришито, был зафиксирован фол. После этого игрок армейцев стал ругаться с Манчини, подошел к нему вплотную и что-то прокричал итальянцу в лицо.
Арбитр Михаил Вилков показал Фернандесу карточку. Еще одно предупреждение получил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, также поучаствовавший в перепалке. Возможно, Вилков показал Фернандесу карточку за подкат под Кришито, а не за стычку с Манчини.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит».
Фото: кадр из трансляции телеканала «Наш футбол»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.