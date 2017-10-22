«Эвертон» уже в зоне вылета. Летом клуб потратил 158 млн евро на трансферы

потерпел крупное поражение от «Арсенала» (2:5) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

После этой игры «ириски» опустились на 18-е место в турнирной таблице и находятся в зоне вылета. В нынешнем сезоне команда тренера одержала две победы в девяти турах при разнице мячей 7:18.

Отметим, что в межсезонье «Эвертон» потратил 158 миллионов евро на усиление команды. Больше за новых футболистов заплатили только «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В тот же трансферный период «Эвертон» заработал 107 миллионов евро за счет продаж игроков.

Оцените лучших букмекеров: Winline, Марафон, Леон