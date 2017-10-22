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    «Амкар» – «Спартаку»: «Для нас автобус – это средство передвижения»

    Теги Спартак Амкар премьер-лига Россия

    Пресс-служба «Амкара» после ничьей со «Спартаком» (0:0) в выездном матче чемпионата России прокомментировала высказывание своих коллег из московского клуба.

    «Объехать автобус» так и не удалось», – отреагировала пресс-служба «Спартака».

    «Для нас автобус – это средство передвижения. А оборона у нас прочная, да – 5 игр не пропускаем», – написали в ответ пермяки, опубликовав фотографию своего клубного автобуса.

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