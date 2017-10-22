«Амкар» – «Спартаку»: «Для нас автобус – это средство передвижения»
Пресс-служба «Амкара» после ничьей со «Спартаком» (0:0) в выездном матче чемпионата России прокомментировала высказывание своих коллег из московского клуба.
«Объехать автобус» так и не удалось», – отреагировала пресс-служба «Спартака».
«Для нас автобус – это средство передвижения. А оборона у нас прочная, да – 5 игр не пропускаем», – написали в ответ пермяки, опубликовав фотографию своего клубного автобуса.
«Объехать автобус» так и не удалось... Звучит финальный свисток.#СпартакАмкар 0:0 pic.twitter.com/qKoM8ZNteb— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 октября 2017 г.
Для нас автобус – это средство передвижения. 🚌А оборона у нас прочная, да – 5 игр не пропускаем.💪💪💪 #АмкарПермь #ГордостьУрала #Спартак pic.twitter.com/apbYTsXJjt— FC Amkar (@fc_amkar) 21 октября 2017 г.
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