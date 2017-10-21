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    Жозе Моуринью: «Когда лучшая команда побеждает, мне нечего сказать»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Хаддерсфилд

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча премьер-лиги с «Хаддерсфилдом» (1:2).

    «Победила команда, которая больше этого хотела. Когда лучшая команда побеждает, мне нечего сказать.

    Не знаю, почему «Хаддерсфилд» хотел победить больше нас. Не буду публично критиковать своих игроков. Проанализирую встречу, если нужно будет, выскажу им все лично.

    Я удивлен нашей игрой сегодня, не ждал подобного от команды. Победила команда, которая начала встречу с эмоциями, агрессией, желанием, они провели лучший матч в жизни.

    Возможно, во втором тайме мы смотрелись лучше и могли сравнять счет, но мне кажется, что это заслуженное наказание за нашу плохую игру сегодня», – сказал Моуринью.

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