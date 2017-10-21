Доход «Баварии» в сезоне-2016/17 составил рекордные 640 млн евро. Прибыль – 39 млн
«Бавария» обнародовала финансовые показатели по итогам сезона-2016/17.
Доход мюнхенского клуба составил рекордные 640,5 миллиона евро.
Прибыль до уплаты налогов – 66,2 миллиона евро (рост на 22,2%), а после уплаты – 39,19 миллиона (рост на 18,6%).
«Бавария» подсчитала, что выход лишь в четвертьфинал Лиги чемпионов и поражение в полуфинале Кубка Германии стоили клубу около 25 миллионов евро.
На новых игроков летом 2017 года клуб потратил 100 миллионов евро.
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