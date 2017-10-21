ЦСКА предложил экс-форварду «Крыльев» Яховичу 1,3 млн евро в год

не оставляет попыток подписать форвада «Гезтепе» .

Москвичи предложили 30-летнему македонцу контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в год, сообщает Mynet со ссылкой на Fanatik.

Армейцы намерены заполучить Яховича по окончании сезона, когда у игрока истечет срок контракта с турками.

Яхович в 9 матчах чемпионата Турции забил 11 голов и отдал 2 голевых паса. Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.

Адис Яхович: «Напоследок сказал судье, что убью его. Полиция Швейцарии могла меня арестовать»

Оцените лучших букмекеров: Winline, Марафон, Леон