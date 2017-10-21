ЦСКА предложил экс-форварду «Крыльев» Яховичу 1,3 млн евро в год
ЦСКА не оставляет попыток подписать форвада «Гезтепе» Адиса Яховича.
Москвичи предложили 30-летнему македонцу контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в год, сообщает Mynet со ссылкой на Fanatik.
Армейцы намерены заполучить Яховича по окончании сезона, когда у игрока истечет срок контракта с турками.
Яхович в 9 матчах чемпионата Турции забил 11 голов и отдал 2 голевых паса. Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.
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