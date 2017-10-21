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    ЦСКА предложил экс-форварду «Крыльев» Яховичу 1,3 млн евро в год

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Гезтепе Адис Яхович

    ЦСКА не оставляет попыток подписать форвада «Гезтепе» Адиса Яховича.

    Москвичи предложили 30-летнему македонцу контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в год, сообщает Mynet со ссылкой на Fanatik.

    Армейцы намерены заполучить Яховича по окончании сезона, когда у игрока истечет срок контракта с турками. 

    Яхович в 9 матчах чемпионата Турции забил 11 голов и отдал 2 голевых паса. Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.

    Адис Яхович: «Напоследок сказал судье, что убью его. Полиция Швейцарии могла меня арестовать»

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