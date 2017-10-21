Дмитрий Комбаров о матче ЦСКА – «Зенит»: «Пусть сыграют вничью»

Полузащитник Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча ЦСКА и .

– В матче «Зенит» – «Арсенал» победный голевой пас отдал ваш брат Кирилл. Поблагодарили его за то, что помог «Спартаку» приблизиться к лидеру?

– Не поблагодарил, а поздравил. Он провел отличный матч, и передача правда получилась отличная.

– Чего ждете от матча – «Зенит»?

– Это наши прямые конкуренты. Пусть, например, сыграют вничью. Но нам важнее брать свои очки.

– Вы провели больше 200 матчей за «Спартак». Но чтобы догнать рекордсмена Титова нужно провести еще сотню с лишним. Это реально?

– Буду стремиться. Время еще есть! – сказал Комбаров.

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