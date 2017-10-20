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    Нобель Арустамян: «Спартак» всерьез рассматривал вариант с арендой Диего Косты, но игрок хотел только в «Атлетико»

    Теги Спартак Леонид Федун Торино Челси премьер-лига Россия Атлетико Диего Коста Массимо Каррера Бруно Перес

    Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, кого летом хотел подписать «Спартак».

    «В июне «Спартак» очень хотел купить Дзаппакосту, который играл за «Торино». Игрок сборной Италии, что важно, потому что Каррера настаивал, чтобы новички были бы сильнее тех, кто уже есть в команде.

    «Торино» хотел за него в районе 12-15 миллионов евро. Через два месяца Дзаппакоста стоил уже в районе 25 миллионов – столько за него заплатил «Челси».

    Та же история была и с Бруно Пересом, правым защитником «Ромы». «Спартак» хотел его, но был слишком высокий ценник для правого защитника, как считал Леонид Федун – около 16 миллионов евро. Он решил направить эти деньги на игрока атаки, но это был разговор уже об августе.

    Каррера даже обсуждал с Конте вариант аренды Диего Косты, который вдребезги разругался с Конте. «Спартак» реально рассматривал вариант аренды футболиста до конца календарного года, и даже были какие-то контакты.

    Однако сам Диего Коста не хотел рассматривать другие варианты, кроме «Атлетико», – сказал Арустамян.

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