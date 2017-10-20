Нобель Арустамян: «Спартак» всерьез рассматривал вариант с арендой Диего Косты, но игрок хотел только в «Атлетико»

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, кого летом хотел подписать .

«В июне «Спартак» очень хотел купить Дзаппакосту, который играл за . Игрок сборной Италии, что важно, потому что Каррера настаивал, чтобы новички были бы сильнее тех, кто уже есть в команде.

«Торино» хотел за него в районе 12-15 миллионов евро. Через два месяца Дзаппакоста стоил уже в районе 25 миллионов – столько за него заплатил .

Та же история была и с Бруно Пересом, правым защитником «Ромы». «Спартак» хотел его, но был слишком высокий ценник для правого защитника, как считал – около 16 миллионов евро. Он решил направить эти деньги на игрока атаки, но это был разговор уже об августе.

Каррера даже обсуждал с Конте вариант аренды Диего Косты, который вдребезги разругался с Конте. реально рассматривал вариант аренды футболиста до конца календарного года, и даже были какие-то контакты.

Однако сам Диего Коста не хотел рассматривать другие варианты, кроме , – сказал Арустамян.