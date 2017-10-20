Глава КОНКАКАФ призвал ФИФА смягчить правило смены футбольного гражданства

Глава КОНКАКАФ Виктор Монтальяни высказался за изменение существующей системы натурализации игроков в мировом футболе.

«В последние годы появилось множество проблем, которые связаны с тем, что мир меняется, миграция меняется. В Африке, в Азии, в КОНКАКАФ.

Сейчас подходящее время, чтобы обратить на это внимание и поискать решения, чтобы не навредить футбольной целостности», – сказал Монтальяни.

На данный момент игроки не имеют права выступать за вторую сборную, если провели хотя бы один официальный матч за первую сборную, даже в случае смены гражданства.

Федерация футбола Кабо-Верде, например, предложили смягчить это правило и допустить смену футбольного гражданства для игрока, если он сыграл 1–2 матча за одну сборную, но не имеет реальных шансов на еще один вызов.