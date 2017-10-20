Каррера, Родионов, Глушаков, Комбаров и Ребров почтили память жертв трагедии на матче «Спартак» – «Харлем»
Игроки, тренеры и руководители «Спартака» приехали в «Лужники», чтобы почтить память погибших во время давки во время матча «Спартак» – «Харлем» в 1982 году.
Сегодня 35-я годовщина этой трагедии.
В «Лужники» приехали Артем Ребров, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Массимо Каррера и Сергей Родионов. Они возложили цветы к памятнику погибшим.
Также почтить память жертв давки приехал весь молодежный состав «Спартака».
35 лет страшной давке в «Лужниках»
Фото: твиттер журналиста Михаила Гончарова
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