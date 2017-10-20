Каррера, Родионов, Глушаков, Комбаров и Ребров почтили память жертв трагедии на матче «Спартак» – «Харлем»

Игроки, тренеры и руководители приехали в «Лужники», чтобы почтить память погибших во время давки во время матча – «Харлем» в 1982 году.

Сегодня 35-я годовщина этой трагедии.

В «Лужники» приехали Артем Ребров, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, и Сергей Родионов. Они возложили цветы к памятнику погибшим.

Также почтить память жертв давки приехал весь молодежный состав .

35 лет страшной давке в «Лужниках»

Фото: твиттер журналиста Михаила Гончарова