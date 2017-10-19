Банк, лишившийся лицензии, намерен отсудить у ЦСКА 1,17 млн евро

«Темпбанк» подал иск в московский суд к о взыскании 1,17 миллиона евро.

«…о взыскании задолженности в размере 1 170 000 евро в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату вынесения решения, процентов за пользование кредитом за период до момента возврата суммы кредита по ставке 18% годовых по день фактического исполнения обязательства, процентов по ст. 395 ГК РФ за период с 01.01.2016 и до момента фактического исполнения обязательства по возврату кредита, процентов по день фактической оплаты задолженности», – говорится в материалах дела.

«Темпбанк» ориентировочно до 2011 года был расчетным банком , в котором были открыты зарплатные счета футболистов красно-синего клуба.

2 октября Банк России отозвал у «Темпбанка» лицензию.