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    Банк, лишившийся лицензии, намерен отсудить у ЦСКА 1,17 млн евро

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия бизнес

    «Темпбанк» подал иск в московский суд к ЦСКА о взыскании 1,17 миллиона евро.

    «…о взыскании задолженности в размере 1 170 000 евро в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату вынесения решения, процентов за пользование кредитом за период до момента возврата суммы кредита по ставке 18% годовых по день фактического исполнения обязательства, процентов по ст. 395 ГК РФ за период с 01.01.2016 и до момента фактического исполнения обязательства по возврату кредита, процентов по день фактической оплаты задолженности», – говорится в материалах дела.

    «Темпбанк» ориентировочно до 2011 года был расчетным банком ЦСКА, в котором были открыты зарплатные счета футболистов красно-синего клуба.

    2 октября Банк России отозвал у «Темпбанка» лицензию.

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