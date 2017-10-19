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    Sports.ru

    Виктор Гончаренко: «Говорить о том, что все плохо, тоже неправильно»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Василий Березуцкий Базель Лига чемпионов Виктор Гончаренко Понтус Вернблум Александр Головин Рифат Жемалетдинов Константин Кучаев

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен действия подопечных в матче групповой стадии Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Очень плохой первый тайм для нас. Это тяжело назвать игрой, тяжело припомнить, когда мы играли так трусливо. Во втором тайме путем изменений в составе и изменения схемы мы пробовали улучшить нашу атаку, движение мяча, создавать моменты. Те игроки, которые у нас поправились, еще не в очень хорошей форме находятся, поэтому того давления, которое нужно было создать, нам не хватило. Не шла фланговая игра, достаточно тяжело работали между линиями. Закономерно, что мы получили контратаки.

    – Откуда эта боязливость? Решающий матч.

    – Сложно сказать. Всегда после поражений все мы сосредоточены на каком-то негативе. Всегда очень быстро забываем то, что сделано хорошо. Есть плохой первый тайм, есть поражение, но мы должны сделать выводы. Говорить о том, что все плохо, тоже неправильно.

    – Вчера вы говорили о том, что Василий Березуцкий будет готов к матчу. Сегодня он не попал в заявку. Что с ним?

    – Мы перед матчем отмечали, что, если бы нам нужно было рисковать, мы бы это сделали. Он себя чувствовал еще не до конца готовым к игре.

    – Насколько процентов был готов Головин? Какая у него была задача на матч?

    – Он еще не очень был готов, это бросалось в глаза. Было очень много работы назад, а зная его качества, он должен был работать вперед.

    – Вернблум вновь пошел в атаку. Насколько это было эффективно?

    – То, что от него было нужно – скидки мячей, он делал. Просто мы их не подбирали и из-за этого не проводили позиционных атак после его скидок.

    – Что было в моменте с незасчитанным вторым голом? Вы были ближе всех к эпизоду.

    – Думаю, я был дальше всех. На мой взгляд, там нарушение было очевидно, поэтому было непонятна эта пауза перед принятием решения.

    – Какие выводы сделаны после первого гола? Генич сказал, что Акинфеев открыл угол.

    – Думаю, что Акинфеев – последний, кого стоит винить в пропущенных мячах. Он нас и так много выручает. Мяч пропал между линиями. Когда ты не выдвигаешься на игрока, который выбегает, жди либо беды, либо того, что Акинфеев будет выручать.

    – После матча вы сразу что-то объясняли Кучаеву.

    – Кучаев зря полез в центр. Он насытил середину еще одним игроком и спровоцировал передачу внутрь. Он должен был создавать ширину.

    – Как оцените игру Тимура Жемалетдинова?

    – Молодым футболистам нужна поддержка. Когда команда играет на порядок ниже, чем может, тогда и молодые игроки теряются. Если бы мы больше доводили мяч до Жемалетдинова, в каких-то моментах, возможно, он бы сыграл лучше.

    – Можно ли сказать, что теперь ЦСКА полностью сосредоточится в борьбе за Лигу Европы?

    – Мы сегодня говорили с командой, что играем очень много. Три тура прошло, расклад более-менее понятен, но мы не делаем акцент. Сейчас мы готовимся к «Зениту», дальше будем к «Базелю», – сказал Гончаренко.

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