Виктор Гончаренко: «Говорить о том, что все плохо, тоже неправильно»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен действия подопечных в матче групповой стадии Лиги чемпионов против (0:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Очень плохой первый тайм для нас. Это тяжело назвать игрой, тяжело припомнить, когда мы играли так трусливо. Во втором тайме путем изменений в составе и изменения схемы мы пробовали улучшить нашу атаку, движение мяча, создавать моменты. Те игроки, которые у нас поправились, еще не в очень хорошей форме находятся, поэтому того давления, которое нужно было создать, нам не хватило. Не шла фланговая игра, достаточно тяжело работали между линиями. Закономерно, что мы получили контратаки.

– Откуда эта боязливость? Решающий матч.

– Сложно сказать. Всегда после поражений все мы сосредоточены на каком-то негативе. Всегда очень быстро забываем то, что сделано хорошо. Есть плохой первый тайм, есть поражение, но мы должны сделать выводы. Говорить о том, что все плохо, тоже неправильно.

– Вчера вы говорили о том, что будет готов к матчу. Сегодня он не попал в заявку. Что с ним?

– Мы перед матчем отмечали, что, если бы нам нужно было рисковать, мы бы это сделали. Он себя чувствовал еще не до конца готовым к игре.

– Насколько процентов был готов Головин? Какая у него была задача на матч?

– Он еще не очень был готов, это бросалось в глаза. Было очень много работы назад, а зная его качества, он должен был работать вперед.

– Вернблум вновь пошел в атаку. Насколько это было эффективно?

– То, что от него было нужно – скидки мячей, он делал. Просто мы их не подбирали и из-за этого не проводили позиционных атак после его скидок.

– Что было в моменте с незасчитанным вторым голом? Вы были ближе всех к эпизоду.

– Думаю, я был дальше всех. На мой взгляд, там нарушение было очевидно, поэтому было непонятна эта пауза перед принятием решения.

– Какие выводы сделаны после первого гола? Генич сказал, что Акинфеев открыл угол.

– Думаю, что Акинфеев – последний, кого стоит винить в пропущенных мячах. Он нас и так много выручает. Мяч пропал между линиями. Когда ты не выдвигаешься на игрока, который выбегает, жди либо беды, либо того, что Акинфеев будет выручать.

– После матча вы сразу что-то объясняли Кучаеву.

– Кучаев зря полез в центр. Он насытил середину еще одним игроком и спровоцировал передачу внутрь. Он должен был создавать ширину.

– Как оцените игру Тимура Жемалетдинова?

– Молодым футболистам нужна поддержка. Когда команда играет на порядок ниже, чем может, тогда и молодые игроки теряются. Если бы мы больше доводили мяч до Жемалетдинова, в каких-то моментах, возможно, он бы сыграл лучше.

– Можно ли сказать, что теперь ЦСКА полностью сосредоточится в борьбе за Лигу Европы?

– Мы сегодня говорили с командой, что играем очень много. Три тура прошло, расклад более-менее понятен, но мы не делаем акцент. Сейчас мы готовимся к «Зениту», дальше будем к «Базелю», – сказал Гончаренко.