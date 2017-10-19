Виктор Гончаренко о первом тайме: «Даже не могу назвать это игрой, все это было как-то трусливо»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча групповой стадии Лиги чемпионов с (0:2).

– Мы очень плохо провели первый тайм. Не могу припомнить, чтобы мы настолько плохо играли. Даже не могу назвать это игрой, потому что все это было как-то трусливо.

Во втором тайме были изменения, в том числе и схемы, давление возросло, но этого не хватило, чтобы создавать опасные моменты.

Надо сказать, что те игроки, которые восстановились, еще находятся в плохой форме. Может, и в этом причина. Но каких-то оправданий не хочется искать. Когда много атакуешь позиционно, конечно, оголяешь зоны и получаешь контратаки. С контратаки мы и пропустили.

– Замена Игнашевича связана с ошибкой, которая привела к голу?

– Нет, скорее, с тем, что нам был нужен игрок в центре поля.

– Оланаре не был готов войти в эту игру? Он бы мог побороться за верховые мячи.

– Он был готов, но решили, что будет играть Чалов.

– В ответной игре как можно устранить проблемы, которые были сегодня?

– Это далеко, у нас сейчас «Зенит», это не менее важная игра.

– По сегодняшнему матчу можно судить об общем состоянии команды?

– Тем игрокам, у которых были травмы, этот матч позволит набрать хорошую форму.

– Можно ли считать переход на игру в 4 защитника оптимальным вариантом для ЦСКА?

– Скорее, можно говорить, что ничто не вечно. То, что работало вчера, не факт, что будет работать сегодня. Надо вносить какие-то изменения – исходя из соперника, своих идей, – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».