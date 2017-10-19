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    Виктор Гончаренко о первом тайме: «Даже не могу назвать это игрой, все это было как-то трусливо»

    Теги ЦСКА Базель Лига чемпионов Виктор Гончаренко

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча групповой стадии Лиги чемпионов с «Базелем» (0:2).

    – Мы очень плохо провели первый тайм. Не могу припомнить, чтобы мы настолько плохо играли. Даже не могу назвать это игрой, потому что все это было как-то трусливо.

    Во втором тайме были изменения, в том числе и схемы, давление возросло, но этого не хватило, чтобы создавать опасные моменты.

    Надо сказать, что те игроки, которые восстановились, еще находятся в плохой форме. Может, и в этом причина. Но каких-то оправданий не хочется искать. Когда много атакуешь позиционно, конечно, оголяешь зоны и получаешь контратаки. С контратаки мы и пропустили.

    – Замена Игнашевича связана с ошибкой, которая привела к голу?

    – Нет, скорее, с тем, что нам был нужен игрок в центре поля.

    – Оланаре не был готов войти в эту игру? Он бы мог побороться за верховые мячи.

    – Он был готов, но решили, что будет играть Чалов.

    – В ответной игре как можно устранить проблемы, которые были сегодня?

    – Это далеко, у нас сейчас «Зенит», это не менее важная игра.

    – По сегодняшнему матчу можно судить об общем состоянии команды?

    – Тем игрокам, у которых были травмы, этот матч позволит набрать хорошую форму.

    – Можно ли считать переход на игру в 4 защитника оптимальным вариантом для ЦСКА?

    – Скорее, можно говорить, что ничто не вечно. То, что работало вчера, не факт, что будет работать сегодня. Надо вносить какие-то изменения – исходя из соперника, своих идей, – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

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