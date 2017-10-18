Повторят ли армейцы успех «Спартака»? Следите за матчем против «Базеля» в приложении «ЦСКА+»

Вчера «Спартак» сенсационно разгромил «Севилью» – 5:1. Болельщики ожидают похожего результата от ЦСКА – сегодня им предстоит сыграть с «Базелем».

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