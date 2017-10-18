Агент о новом контракте де Брюйне: «Не назову зарплату, но можете сравнить с Мбаппе и Неймаром»

Патрик де Костер, агент полузащитника Кевина де Брюйне, высказался о будущем своего клиента.

«В ближайшие месяцы я встречусь с «Сити», чтобы прояснить, как будет выглядеть улучшенный и продленный контракт.

Зарплата? Я не могу сказать. Но если вы знаете, сколько получают Мбаппе и , можете сравнивать с ними.

Пока нельзя ждать от Кевина борьбы за «Золотой мяч», он еще далек от Роналду и Месси. Все будет зависеть от его успехов с «Сити», пока разница велика», – сказал де Костер.