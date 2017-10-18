Селихов о разгроме «Севильи»: «Матч войдет в историю не только «Спартака», но и нашего футбола»
Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о победе над «Севильей» (5:1) на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Конечно, ничья против «Марибора» немного портит впечатления от победы над «Севильей», но такой матч должен войти не только в историю «Спартака», но и в историю нашего футбола. Очень рад, что нам удалось победить такого непростого соперника.
Я лучший игрок матча? Не думаю об этом, вся команда заслужила это звание.
Думаю, что ключевым моментом встречи стал эпизод, когда Дмитрий Комбаров выбил мяч из пустых ворот. В моменте с пропущенным голом я ошибся, должен был забирать этот мяч. Как будем отмечать победу? Посидим немного с командой и дальше будем готовиться к следующим играм», – сказал Селихов.
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