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    Селихов о разгроме «Севильи»: «Матч войдет в историю не только «Спартака», но и нашего футбола»

    Теги Спартак Дмитрий Комбаров Севилья Лига чемпионов Александр Селихов

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о победе над «Севильей» (5:1) на групповом этапе Лиги чемпионов. 

    «Конечно, ничья против «Марибора» немного портит впечатления от победы над «Севильей», но такой матч должен войти не только в историю «Спартака», но и в историю нашего футбола. Очень рад, что нам удалось победить такого непростого соперника.

    Я лучший игрок матча? Не думаю об этом, вся команда заслужила это звание.

    Думаю, что ключевым моментом встречи стал эпизод, когда Дмитрий Комбаров выбил мяч из пустых ворот. В моменте с пропущенным голом я ошибся, должен был забирать этот мяч. Как будем отмечать победу? Посидим немного с командой и дальше будем готовиться к следующим играм», – сказал Селихов.

    Самые счастливые люди планеты. Они видели 5:1 от «Спартака»

    Опрос

    «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

    37309 голосов 85
    • ДА!!!
      33%
    • Еще рано
      51%
    • Нет
      16%

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