Эдуардо Бериццо: «Спартак» меня не удивил. Мы вели игру, а соперник провел шесть контратак»

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо прокомментировал поражение в Лиге чемпионов от (1:5), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Чем вы можете объяснить сегодняшнюю катастрофу?

– Это было очень тяжело. Если бы мне кто-нибудь сказал до второго гола, что мы проиграем 1:5, я бы не поверил. После второго пропущенного мяча мы стали допускать глупые ошибки в обороне, которыми воспользовался «Спартак». Будет серьезный разбор полетов. Будем стараться дать бой в ответной игре в Севилье.



– Сегодня каждая ошибка «Севильи» приводила к пропущенным мячам. Согласны ли вы с этим?

– Полностью согласен. Было много индивидуальных ошибок. У них очень сильная атака, которая сильна в игре один в один. Однако до 60-й минуты матча ничего не предвещало такого исхода. Мы посыпались после второго мяча, каждая наша атака заканчивалась контратакой, которые приводили к голам. Ошибки очевидны, будем их исправлять.



– Можете ли вы сказать, что у некоторых игроков не хватает характера для таких матчей?

– Не нужно кидаться такими фразами. Ошибки были сделаны, я беру их на себя. Я ставлю игру, я ответственен за все происходящее на поле. Команда очень серьезно просела в последние 25 минут.



– Перед матчем вы говорили, что ожидаете, что «Спартак» сыграет вторым номером. Вас не удивило, что «Спартак» играл иначе?

– Нет, «Спартак» меня не удивил. Так получилось, что мы вели игру, а «Спартак» провел шесть контратак. В шести таких атаках они забили пять мячей. Нам остается не вешать нос и готовиться к дальнейшим встречам, – сказал Бериццо.