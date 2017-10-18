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    Эдуардо Бериццо: «Спартак» меня не удивил. Мы вели игру, а соперник провел шесть контратак»

    Теги Спартак Севилья примера Испания Лига чемпионов Эдуардо Бериццо

    Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо прокомментировал поражение в Лиге чемпионов от «Спартака» (1:5), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Чем вы можете объяснить сегодняшнюю катастрофу?

    – Это было очень тяжело. Если бы мне кто-нибудь сказал до второго гола, что мы проиграем 1:5, я бы не поверил. После второго пропущенного мяча мы стали допускать глупые ошибки в обороне, которыми воспользовался «Спартак». Будет серьезный разбор полетов. Будем стараться дать бой в ответной игре в Севилье.
     
    – Сегодня каждая ошибка «Севильи» приводила к пропущенным мячам. Согласны ли вы с этим?

    – Полностью согласен. Было много индивидуальных ошибок. У них очень сильная атака, которая сильна в игре один в один. Однако до 60-й минуты матча ничего не предвещало такого исхода. Мы посыпались после второго мяча, каждая наша атака заканчивалась контратакой, которые приводили к голам. Ошибки очевидны, будем их исправлять.
     
    – Можете ли вы сказать, что у некоторых игроков не хватает характера для таких матчей?

    – Не нужно кидаться такими фразами. Ошибки были сделаны, я беру их на себя. Я ставлю игру, я ответственен за все происходящее на поле. Команда очень серьезно просела в последние 25 минут.
     
    – Перед матчем вы говорили, что ожидаете, что «Спартак» сыграет вторым номером. Вас не удивило, что «Спартак» играл иначе?

    – Нет, «Спартак» меня не удивил. Так получилось, что мы вели игру, а «Спартак» провел шесть контратак. В шести таких атаках они забили пять мячей. Нам остается не вешать нос и готовиться к дальнейшим встречам, – сказал Бериццо.

    Опрос

    «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

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