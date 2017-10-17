Управляющая стадиона имени Стрельцова Еленцева сменит Тукманова на посту президента «Торпедо»

Президент Александр Тукманов все-таки покинет свой пост.

Как заявил концерн «РОССИУМ», который приобрел контрольный пакет акций черно-белых, новым президентом «Торпедо» станет Елена Еленцева. Смена руководителя произойдет до конца года.

Еленцева с 2008 года работает в НКО «Спортивный фонд «Торпедо», у которого в управлении находится спорткомплекс имени Эдуарда Стрельцова. До 2013 года она занимала должность заместителя управляющего, с 2013 года – руководителя.