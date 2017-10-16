Тренер «Севильи»: «Хотим заставить «Спартак» подолгу обороняться»

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от матча групповой стадии Лиги чемпионов против .

– «Спартак» – скоростная команда. В составе много быстрых форвардов, которые любят и умеют играть вертикально. Серьезная полузащита в виде Фернанду и Глушакова. Нужно аккуратно обращаться с мячом, чтобы избежать ненужных потерь. «Спартак» силен в контратаках, потому, думаю, соперник будет играть вторым номером. Мы же покажем свой, атакующий футбол, но намерены действовать аккуратно. «Спартак» не смог обыграть «Марибор», но вместе с тем не уступил и «Ливерпулю». В общем, нас ждет важный и ответственный матч. Дома, в Севилье, будет полегче.

– Вы от какого «Спартака» отталкиваетесь в подготовке – от того, который играл с «Марибором», или с «Ливерпулем»?

– Смотрели и другие матчи – в том числе и в национальном чемпионате, включая последний. Но больше отталкивались от «Ливерпуля». Потому что знаем, как подолгу владеть мячом, как атаковать. «Ливерпуль» заставил «Спартак» много обороняться, и мы готовимся делать то же самое.

– Вас сейчас часто критикуют. Как относитесь к критике? Может, перетряхнуть состав?

– Я за то, чтобы играл стабильный состав. У нас молодая команда, на стадии становления. Начало чемпионата было удачным, потом мы просели, но я не изменю своим идеям. Думаю, через несколько месяцев ситуация будет стабильнее, – сказал тренер.