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    Юрген Клопп: «99 процентов команд бы проиграли сегодняшнему «Сити»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что команде не стоит обращать внимания на последние неудачи.

    «Нам нужно сохранять уверенность. Мы заслуживали большего в последних матчах. Мы заслуживаем большего. С нетерпением ждем предстоящих матчей.

    Мы проиграли два матча в Кубке лиги и в меньшинстве против «Манчестер Сити». 99 процентов команд бы проиграли сегодняшним «горожанам». Почему мы должны терять уверенность?» – сказал Клопп.

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