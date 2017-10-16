Юрген Клопп: «99 процентов команд бы проиграли сегодняшнему «Сити»

Главный тренер Юрген Клопп заявил, что команде не стоит обращать внимания на последние неудачи.

«Нам нужно сохранять уверенность. Мы заслуживали большего в последних матчах. Мы заслуживаем большего. С нетерпением ждем предстоящих матчей.

Мы проиграли два матча в Кубке лиги и в меньшинстве против . 99 процентов команд бы проиграли сегодняшним «горожанам». Почему мы должны терять уверенность?» – сказал Клопп.

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