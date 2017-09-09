«Ман Сити» – «Ливерпуль». Главный судья Мосс отказался пожать руку Клоппу после матча
Главный судья матча 4-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (5:0) Джонатан Мосс отказался пожать руку главному тренеру «мерсисайдцев» Юргену Клоппу.
В конце первого тайма произошел спорный эпизод, когда полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане ударил ногой по лицу голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона Мораеса.
Мосс показал Мане красную карточку. Клопп остался недоволен решением главного судьи.
Юрген Клопп: «Исход матча решило удаление Мане»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.