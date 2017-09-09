«Ман Сити» – «Ливерпуль». Главный судья Мосс отказался пожать руку Клоппу после матча

Главный судья матча 4-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и (5:0) Джонатан Мосс отказался пожать руку главному тренеру «мерсисайдцев» Юргену Клоппу.

В конце первого тайма произошел спорный эпизод, когда полузащитник «Ливерпуля» ударил ногой по лицу голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона Мораеса.

Мосс показал Мане красную карточку. Клопп остался недоволен решением главного судьи.

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