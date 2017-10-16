«Динамо» должно игрокам около 65 млн рублей премиальных за выход в премьер-лигу

до сих пор не расплатилось с игроками за выход в премьер-лигу.

Суммарные премиальные за выход бело-голубых в высший дивизион составили около 130 миллионов рублей. Около половины этой суммы было выплачено футболистам московского клуба. Однако «Динамо» по-прежнему должно игрокам около 65 миллионов рублей премиальных.

Кроме того, в команде есть задолженность по заработной плате, точный ее размер или длительность не уточняются.