«Динамо» должно игрокам около 65 млн рублей премиальных за выход в премьер-лигу
«Динамо» до сих пор не расплатилось с игроками за выход в премьер-лигу.
Суммарные премиальные за выход бело-голубых в высший дивизион составили около 130 миллионов рублей. Около половины этой суммы было выплачено футболистам московского клуба. Однако «Динамо» по-прежнему должно игрокам около 65 миллионов рублей премиальных.
Кроме того, в команде есть задолженность по заработной плате, точный ее размер или длительность не уточняются.
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