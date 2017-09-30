Расписание всех матчей, статистика, текстовые трансляции РФПЛ онлайн — в турнирном приложении для Android и iPhone

В эти выходные играются матчи 12 тура Российской футбольной Премьер-Лиги!

Смогут ли «Локомотив», ЦСКА, «Рубин» и «Спартак» приблизится к лидеру чемпионата, санкт-петербургскому «Зениту»?

Лучший способ следить за всеми матчами, новостями и статистикой – приложение «РФПЛ+» для ваших мобильных устройств.

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