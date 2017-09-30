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    Sports.ru

    Расписание всех матчей, статистика, текстовые трансляции РФПЛ онлайн — в турнирном приложении для Android и iPhone

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Урал СКА Хабаровск Анжи Sports.ru Арсенал Тула Краснодар Уфа Тосно мобильные приложения

    В эти выходные играются матчи 12 тура Российской футбольной Премьер-Лиги!

    Смогут ли «Локомотив», ЦСКА, «Рубин» и «Спартак» приблизится к лидеру чемпионата, санкт-петербургскому «Зениту»?

    Лучший способ следить за всеми матчами, новостями и статистикой – приложение «РФПЛ+» для ваших мобильных устройств.

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    В вашем распоряжении широкие возможности:

    – Новости о всех 16 клубах, а также любимая команда в «Избранном».

    – Видео всех голов и обзоры матчей.

    – Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.

    – Полная информация о состоявшихся трансферах и инсайды экспертов о будущих.

    – Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.

    – Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.

    – Блоги и материалы болельщиков о РФПЛ.

    – Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов РФПЛ.

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