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    Геннадий Орлов: «В «Зените» нет игроков для позиционных атак»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Арсенал Тула Геннадий Орлов Александр Кокорин Себастьян Дриусси

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением, почему «Зенит» проиграл дома тульскому «Арсеналу» (0:1) в матче чемпионата России.

    - «Зенит» вообще не убедил, что он лидер чемпионата! Если встречаешься с «Сосьедадом», то инициативу отдать можно ради тактического преимущества. Но тут тебе противостоит «Арсенал». Надо же было постоянно давить, давить, давить!

    Дзюбу следовало выпустить в стартовом составе. Где прессинг? Его не применяли. Приходилось атаковать позиционно.

    – Не умеют зенитовцы так атаковать?

    – Тут нужны искусные футболисты.

    – Таких и не хватило?

    – Да их просто в «Зените» нет! Мы не увидели мастеров обводки. А как быть без дриблинга? Большие вопросы возникают к нападающим — Дриусси и Кокорину, — сказал Орлов.

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