Геннадий Орлов: «В «Зените» нет игроков для позиционных атак»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением, почему проиграл дома тульскому «Арсеналу» (0:1) в матче чемпионата России.

- «Зенит» вообще не убедил, что он лидер чемпионата! Если встречаешься с «Сосьедадом», то инициативу отдать можно ради тактического преимущества. Но тут тебе противостоит . Надо же было постоянно давить, давить, давить!

Дзюбу следовало выпустить в стартовом составе. Где прессинг? Его не применяли. Приходилось атаковать позиционно.

– Не умеют зенитовцы так атаковать?

– Тут нужны искусные футболисты.

– Таких и не хватило?

– Да их просто в «Зените» нет! Мы не увидели мастеров обводки. А как быть без дриблинга? Большие вопросы возникают к нападающим — Дриусси и Кокорину, — сказал Орлов.