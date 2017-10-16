Геннадий Орлов: «В «Зените» нет игроков для позиционных атак»
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением, почему «Зенит» проиграл дома тульскому «Арсеналу» (0:1) в матче чемпионата России.
- «Зенит» вообще не убедил, что он лидер чемпионата! Если встречаешься с «Сосьедадом», то инициативу отдать можно ради тактического преимущества. Но тут тебе противостоит «Арсенал». Надо же было постоянно давить, давить, давить!
Дзюбу следовало выпустить в стартовом составе. Где прессинг? Его не применяли. Приходилось атаковать позиционно.
– Не умеют зенитовцы так атаковать?
– Тут нужны искусные футболисты.
– Таких и не хватило?
– Да их просто в «Зените» нет! Мы не увидели мастеров обводки. А как быть без дриблинга? Большие вопросы возникают к нападающим — Дриусси и Кокорину, — сказал Орлов.
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