Александр Кокорин: «Мы с Дзюбой поняли, что реально забить 35 голов на двоих»
Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин рассказал, как отреагировал на цель забить на двоих вместе с Артемом Дзюбой 35 голов за сезон.
– В начале сезона Манчини сказал, сколько вы с Артемом должны забить голов. Не удивились этому?
– Нет. Он поделил 35 мячей на двоих – по 15-17 голов.
И если ты нападающий и играешь весь сезон, то это нормальное количество мячей, которые ты и должен делать. Поэтому не удивились, просто посчитали, по сколько должны забить и поняли, что это реально.
– Вы уже почти выполнили план.
– Нет, еще где-то половина осталась (улыбается), – сказал Кокорин в эфире телеканала «Россия 24».
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