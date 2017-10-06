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    Александр Кокорин: «Мы с Дзюбой поняли, что реально забить 35 голов на двоих»

    Теги Зенит Артем Дзюба Роберто Манчини премьер-лига Россия Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин рассказал, как отреагировал на цель забить на двоих вместе с Артемом Дзюбой 35 голов за сезон.

    – В начале сезона Манчини сказал, сколько вы с Артемом должны забить голов. Не удивились этому?

    – Нет. Он поделил 35 мячей на двоих – по 15-17 голов.

    И если ты нападающий и играешь весь сезон, то это нормальное количество мячей, которые ты и должен делать. Поэтому не удивились, просто посчитали, по сколько должны забить и поняли, что это реально.

    – Вы уже почти выполнили план.

    – Нет, еще где-то половина осталась (улыбается), – сказал Кокорин в эфире телеканала «Россия 24».

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