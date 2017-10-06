Александр Кокорин: «Мы с Дзюбой поняли, что реально забить 35 голов на двоих»

Нападающий и сборной России Александр Кокорин рассказал, как отреагировал на цель забить на двоих вместе с 35 голов за сезон.

– В начале сезона Манчини сказал, сколько вы с Артемом должны забить голов. Не удивились этому?

– Нет. Он поделил 35 мячей на двоих – по 15-17 голов.

И если ты нападающий и играешь весь сезон, то это нормальное количество мячей, которые ты и должен делать. Поэтому не удивились, просто посчитали, по сколько должны забить и поняли, что это реально.

– Вы уже почти выполнили план.

– Нет, еще где-то половина осталась (улыбается), – сказал Кокорин в эфире телеканала «Россия 24».