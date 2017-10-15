«Интер» – «Милан» – 3:2. Икарди сделал хет-трик

В 8-м туре чемпионата Италии на стадионе «Сан-Сиро» «Интер» выиграл дерби у – 3:2. Победный гол с пенальти на 90-й минуте забил капитан «нерадзурри» . Всего в этом матче на его счету три мяча.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.

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