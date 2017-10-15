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    «Интер» – «Милан» – 3:2. Икарди сделал хет-трик

    Теги Интер Милан серия А Италия Мауро Икарди

    В 8-м туре чемпионата Италии на стадионе «Сан-Сиро» «Интер» выиграл дерби у «Милана» – 3:2. Победный гол с пенальти на 90-й минуте забил капитан «нерадзурри» Мауро Икарди. Всего в этом матче на его счету три мяча.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.

    Интер – Милан 2:2 (второй тайм)
    Дата проведения
    15 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 28 Икарди, 1:1 – 56 Сусо, 2:1 – 63 Икарди, 2:2 – 81, автогол Ханданович.
    ИнтерХанданович, Нагатомо, Миранда, Д`Амброзио, Шкриньяр, Перишич, Гальярдини, Кандрева (Жоау Канселу, 73), Валеро (Эдер, 85), Весино, Икарди.
    МиланДоннарумма, Романьоли (Локателли, 78), Мусаккьо, Бонуччи, Родригес, Бонавентура, Кессиэ (Кутроне, 46), Борини, Биглия, Сусо, Андре Силва.
    Предупреждения:
    Миранда (15), Романьоли (22), Весино (25), Гальярдини (66), Перишич (79).

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