«Интер» – «Милан» – 3:2. Икарди сделал хет-трик
В 8-м туре чемпионата Италии на стадионе «Сан-Сиро» «Интер» выиграл дерби у «Милана» – 3:2. Победный гол с пенальти на 90-й минуте забил капитан «нерадзурри» Мауро Икарди. Всего в этом матче на его счету три мяча.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 15 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 28 Икарди, 1:1 – 56 Сусо, 2:1 – 63 Икарди, 2:2 – 81, автогол Ханданович.
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Интер –
Ханданович, Нагатомо, Миранда, Д`Амброзио, Шкриньяр, Перишич, Гальярдини, Кандрева (Жоау Канселу, 73), Валеро (Эдер, 85), Весино, Икарди.
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Милан –
Доннарумма, Романьоли (Локателли, 78), Мусаккьо, Бонуччи, Родригес, Бонавентура, Кессиэ (Кутроне, 46), Борини, Биглия, Сусо, Андре Силва.
- Предупреждения:
- Миранда (15), Романьоли (22), Весино (25), Гальярдини (66), Перишич (79).
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