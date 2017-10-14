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    Слуцкий об упущенной на 96-й минуте победе: «Меня сейчас переполняют ужасные эмоции»

    Теги Леонид Слуцкий Норвич Сити Халл Д2 Англия

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 12-го тура чемпионшипа против «Норвича» (1:1).

    «Меня сейчас переполняют ужасные чувства. Очень сложно анализировать игру сейчас.

    Играли вдесятером 35 минут и пропустили на шестой минуте дополнительного времени. Просто потеряли концентрацию.

    Несмотря на это, я очень горд, потому что семь игроков стартового состава играли за свои сборные.

    Проявили характер, играли компактно и дисциплинированно. 

    Этот результат очень тяжело принять», – сказал Слуцкий.

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