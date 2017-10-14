Слуцкий об упущенной на 96-й минуте победе: «Меня сейчас переполняют ужасные эмоции»
Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 12-го тура чемпионшипа против «Норвича» (1:1).
«Меня сейчас переполняют ужасные чувства. Очень сложно анализировать игру сейчас.
Играли вдесятером 35 минут и пропустили на шестой минуте дополнительного времени. Просто потеряли концентрацию.
Несмотря на это, я очень горд, потому что семь игроков стартового состава играли за свои сборные.
Проявили характер, играли компактно и дисциплинированно.
Этот результат очень тяжело принять», – сказал Слуцкий.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.