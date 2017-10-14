Слуцкий об упущенной на 96-й минуте победе: «Меня сейчас переполняют ужасные эмоции»

Главный тренер Леонид Слуцкий подвел итоги матча 12-го тура чемпионшипа против (1:1).

«Меня сейчас переполняют ужасные чувства. Очень сложно анализировать игру сейчас.

Играли вдесятером 35 минут и пропустили на шестой минуте дополнительного времени. Просто потеряли концентрацию.

Несмотря на это, я очень горд, потому что семь игроков стартового состава играли за свои сборные.

Проявили характер, играли компактно и дисциплинированно.

Этот результат очень тяжело принять», – сказал Слуцкий.