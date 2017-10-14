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    Жозе Моуринью: «В первом тайме у нас был тотальный контроль игры, но это позитивная ничья для «МЮ»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ливерпуль премьер-лига Англия

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о ничьей с «Ливерпулем» (0:0).

    «В первом тайме у нас был тотальный контроль. Во втором тайме мне была нужна моя скамейка, но ее не было.

    Соперник сегодня был хорош, но мы играли в свой футбол. В первом тайме у нас было парочку хороших моментов, мы управляли игрой. 

    Во втором тайме Матич подустал, но у меня не было вариантов на скамейке. Я попытался заменами сделать нас в атаке динамичнее, но в итоге мы потеряли силу, энергию и контроль в полузащите.

    У нас был один удар в створ – журналистам и экспертам будет легко это обсуждать, но со скамейки все выглядит сложнее. Полузащита «Ливерпуля» была сильна. Они были быстрее нас.

    У меня не было шанса переломить игру, поэтому это положительная ничья», – сказал Моуринью.

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