Жозе Моуринью: «В первом тайме у нас был тотальный контроль игры, но это позитивная ничья для «МЮ»

Главный тренер Жозе Моуринью поделился мнением о ничьей с «Ливерпулем» (0:0).

«В первом тайме у нас был тотальный контроль. Во втором тайме мне была нужна моя скамейка, но ее не было.

Соперник сегодня был хорош, но мы играли в свой футбол. В первом тайме у нас было парочку хороших моментов, мы управляли игрой.

Во втором тайме Матич подустал, но у меня не было вариантов на скамейке. Я попытался заменами сделать нас в атаке динамичнее, но в итоге мы потеряли силу, энергию и контроль в полузащите.

У нас был один удар в створ – журналистам и экспертам будет легко это обсуждать, но со скамейки все выглядит сложнее. Полузащита «Ливерпуля» была сильна. Они были быстрее нас.

У меня не было шанса переломить игру, поэтому это положительная ничья», – сказал Моуринью.