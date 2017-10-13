Гендиректор «Краснодара» о видеоповторах: «Мы заплатили за все оборудование 175 тысяч фунтов»

Генеральный директор Владимир Хашиг рассказал о стоимости введения видеоповторов на домашнем стадионе клуба.

«Мы заключили контракт, срок поставки оборудования — 2 месяца. Но постараемся привезти все за полтора, чтобы успеть к матчу с «Ахматом» [3 декабря].

Мы заплатили за все оборудование, доставку, монтаж и первичное обучение 175 тысяч фунтов. Это немаленькая сумма, но клубы несут такие огромные издержки, связанные с ошибками судей, что затраты вполне адекватны», — сказал Хашиг.

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