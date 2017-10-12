Виталий Мутко: «В ноябре у сборной будет два забойных матча»

Вице-премьер РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от прошедших товарищеских матчей сборной России и ожиданиями – от предстоящих.

– В последних товарищеских матчах российская команда обыграла сборную Южной Кореи (4:2) и сыграла вничью с иранцами (1:1). Довольны ли вы качеством футбола, который продемонстрировала сборная?

– Это и есть товарищеские матчи, к команде, к ребятам у меня нет никаких вопросов. Все с огромным желанием отдают себя делу, в сборной прекрасная атмосфера. Нам нужно двигаться в сторону завершений всех экспериментов с составом и прочим. Думаю, на этом этапе тренерский штаб завершил работу по формированию расширенной обоймы сборной. На этих сборах мы все увидели.

Конечно, хочется пожелать ребятам, чтобы не было травм. Хочется, чтобы быстрее в строй вернулся Головин. Начал тренироваться в общей группе Глушаков. Зобнина мы очень ждем, радует, что постепенно восстанавливается. Алан Дзагоев тоже нам нужен. Хотелось бы, чтобы все парни были здоровы. Но это иллюзии. Так не бывает. Но хочется. В целом пища для размышлений есть, но расширенная обойма сборной имеется.

– С кем сборная России сыграет в ноябре?

– В понедельник мы все объявим. В ноябре у нас будет два таких забойных матча. Думаю, надо выходить на них и делать хороший шаг вперед, двигаясь на чемпионат. Нормальные непредвзятые люди, профессионалы, должны понимать, что все продумано нами в плане организации контрольных матчей, потому что 32 участника на чемпионате мира. У всех разные стили. Нам нужно было сыграть и с африканскими командами, потому что они с большой долей вероятности будут у нас в группе.

Теперь мы еще четыре игры сыграем с топовыми сборными, а потом, в последних двух играх перед чемпионатом мира, мы определим, с какими командами нам нужно будет дошлифовать подготовку. Одна игра будет на сборах, а вторая здесь, в Москве. Мы сделаем все по той же модели, как и перед Кубком конфедераций. Скорее всего, повторим ту схему. Такой у нас план, и мне он кажется совершенно разумным, – сказал Мутко.

В качестве возможных соперников назывались Аргентина, Бразилия, Испания и Италия.