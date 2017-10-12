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    Маурисио Почеттино: «Между «Тоттенхэмом» и «Юнайтед» с «Сити» большая разница»

    Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Маурисио Почеттино

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением о финансовых возможностях своего клуба.

    «Разница между клубами в АПЛ состоит в том, что есть такие клубы, как «Сити» и «Юнайтед», которые подписывают кого хотят и когда хотят.

    Потом есть просто большие клубы, как мы, которые подписывают, кого могут и когда могут. Сейчас между нами большая разница», – сказал Почеттино в эфире beIN Sports.

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