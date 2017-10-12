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    Реконструкция стадиона им. Стрельцова обойдется новым владельцам «Торпедо» в 8 млрд рублей

    Теги стадион им. Э.А. Стрельцова бизнес Торпедо второй дивизион стадионы

    Гендиректор компании «Инград» (входит в концерн «Россиум») Павел Поселенов рассказал о предстоящей реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова в Москве.

    «Будут небольшие, но важные, на наш взгляд, изменения. Например, в первоначальном проекте не было трибун за воротами поля, только боковые. Мы их построим — об этом нас просили болельщики «Торпедо», за трибунами, расположенными за воротами традиционно собираются самые активные поклонники команды», – сказал Поселенов.

    Ожидается, что реконструкция арены обойдется новым владельцам «Торпедо» (структурам Романа Авдеева, которому принадлежит «Россиум») в 8 миллиардов рублей. Снос стадиона и строительство новой арены начнется не раньше 2019 года и займет два года. Вместимость увеличится с 13 тысяч до 15 тысяч зрителей.

    По словам Авдеева, клуб «находится в тяжелом состоянии», для «такой команды, как нынешнее «Торпедо», долг существенный».

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