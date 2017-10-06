Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    У «Торпедо» сменился владелец, Тукманов покинет пост президента клуба

    Теги стадион им. Э.А. Стрельцова бизнес Торпедо Александр Тукманов второй дивизион

    У «Торпедо» появился новый собственник.

    Контроль над московским клубом перешел к концерну «Россиум», которым единолично владеет бизнесмен Роман Авдеев (66-е место в июльском рейтинге русской версии Forbes).

    Ранее «Россиум» стал собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова, на котором раньше выступали автозаводцы. В скором будущем арена может быть реконструирована на сумму около 54 миллиардов рублей. Вместимость стадиона планируется довести с 13 до 15 тысяч зрителей.

    По данным «Коммерсанта», в ближайшее время «Торпедо» покинет Александр Тукманов, занимавший пост президента клуба в течение 10 лет.

    После 11 матчей черно-белые занимают в таблице второго дивизиона (зона «Центр») 2-е место.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться