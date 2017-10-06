У «Торпедо» сменился владелец, Тукманов покинет пост президента клуба

У появился новый собственник.

Контроль над московским клубом перешел к концерну «Россиум», которым единолично владеет бизнесмен Роман Авдеев (66-е место в июльском рейтинге русской версии Forbes).

Ранее «Россиум» стал собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова, на котором раньше выступали автозаводцы. В скором будущем арена может быть реконструирована на сумму около 54 миллиардов рублей. Вместимость стадиона планируется довести с 13 до 15 тысяч зрителей.

По данным «Коммерсанта», в ближайшее время «Торпедо» покинет , занимавший пост президента клуба в течение 10 лет.

После 11 матчей черно-белые занимают в таблице второго дивизиона (зона «Центр») 2-е место.