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    Власти Москвы потратят 830 млн рублей на бесплатный Wi-Fi к ЧМ-2018

    Теги бизнес ЧМ-2018

    Мэрия Москвы намерена потратить 830 миллионов рублей для установки к ЧМ-2018 сети бесплатного Wi-Fi в публичных местах и его работы на протяжении двух лет.

    Интернет будет доступен на улицах, в столичных домах культуры, а также в вузах, музеях и парках. Для каждой из трех категорий городские власти выбрали отдельных исполнителей.

    Конкурс на строительство 2 тысяч уличных точек доступа выиграл провайдер «Престиж-интернет». Мэрия заключит с ним контракт на 333 миллиона рублей.

    На сегодняшний день компания обеспечивает покрытие 64 процента территории внутри Бульварного кольца и 30 – внутри Садового кольца.

    Организацией бесплатного Wi-Fi в московских домах культуры займется компания «Цифра один». На контракт с ней из городского бюджета выделят до 348 миллионов.

    Бесплатный интернет в вузах, музеях и парках обеспечат «Вымпелком», МГТС и «Сетел». Для реализации контракта выделят 15,6 миллиона, 54,3 миллиона и 79 миллионов.

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