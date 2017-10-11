Власти Москвы потратят 830 млн рублей на бесплатный Wi-Fi к ЧМ-2018

Мэрия Москвы намерена потратить 830 миллионов рублей для установки к сети бесплатного Wi-Fi в публичных местах и его работы на протяжении двух лет.

Интернет будет доступен на улицах, в столичных домах культуры, а также в вузах, музеях и парках. Для каждой из трех категорий городские власти выбрали отдельных исполнителей.

Конкурс на строительство 2 тысяч уличных точек доступа выиграл провайдер «Престиж-интернет». Мэрия заключит с ним контракт на 333 миллиона рублей.

На сегодняшний день компания обеспечивает покрытие 64 процента территории внутри Бульварного кольца и 30 – внутри Садового кольца.

Организацией бесплатного Wi-Fi в московских домах культуры займется компания «Цифра один». На контракт с ней из городского бюджета выделят до 348 миллионов.

Бесплатный интернет в вузах, музеях и парках обеспечат «Вымпелком», МГТС и «Сетел». Для реализации контракта выделят 15,6 миллиона, 54,3 миллиона и 79 миллионов.