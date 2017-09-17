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    Банк России предупредил о возможном росте цен в регионах проведения ЧМ-2018

    Теги бизнес ЧМ-2018 кризис

    Банк России допустил временное ускорение инфляции в 2018 году в регионах, где пройдет ЧМ-2018.

    Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

    «Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса», — отмечается в Проекте основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2018–2020 годы.

    15 сентября Минфин не исключил сохранения инфляции в России на уровне 3,2% до конца 2017 года.

    Целевой уровень ЦБ по инфляции составляет 4% к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6%.

    ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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