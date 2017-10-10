РФС ожидает около 30 тысяч болельщиков на матче Россия – Иран, на матч сгоняют студентов

Матч сборной России и Ирана в Казани, вероятно, посетят около 30 тысяч человек.

«Мы ожидаем на матче порядка 30 тысяч зрителей. Оперативной информации сейчас нет, билеты еще продаются.

Что касается иранских болельщиков, через консульство они запросили 500 билетов. Столько их должно быть», – сказал руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.

Как утверждает «Бизнес Online», на матч сгоняют студентов казанских вузов, взамен пообещав им простить задолженности по учебе.

Трибуны на матче Россия – Иран заполнят студентами