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    Газзаев о лимите: «На каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев»

    Теги ЦСКА Вагнер Лав Валерий Газзаев премьер-лига Россия Алан Дзагоев лимит на легионеров

    Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

    «Обойтись вообще без легионеров – невозможно. Чтобы быть конкурентоспособными в Европе, надо укрепляться действительно сильными иностранными футболистами. Взгляните на состав «Манчестер Юнайтед» – против ЦСКА вышло только два англичанина. Клубы, выступающие в еврокубках, должны давать результат – ведь именно по таким матчам будут судить об уровне футбола в России.

    Но при этом очень важно соблюсти баланс. Учитывать традиции, принимать в расчет отношение болельщиков к тому, как должны комплектоваться команды. Российскому клубу необходим костяк из доморощенных футболистов. В ЦСКА у меня были Карвальо, Вагнер, Красич, Рахимич, Жо, украшавшие наш чемпионат и позволявшие нам на равных играть с ведущими клубами мира. Но при этом был кулак из россиян: Акинфеев, Жирков, братья Березуцкие, Игнашевич, Алдонин, появились Дзагоев с Мамаевым. Те же Алан с Павлом росли благодаря конкуренции с легионерами.

    Условно говоря, на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев», – сказал Газзаев.

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