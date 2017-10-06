Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «ПСЖ» может подписать Алексиса Санчеса и продать Кавани летом

    Теги ПСЖ Эдинсон Кавани Алексис Санчес премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы

    «ПСЖ» по окончании сезона намерен пригласить полузащитника Алексиса Санчеса, чей контракт с «Арсеналом» заканчивается летом 2018 года.

    На переходе 28-летнего чилийца еще минувшим летом настаивал его друг форвард Неймар, когда вел переговоры о своем трансфере из «Барселоны» в парижский клуб.

    В случае перехода Санчеса «ПСЖ» может продать нападающего Эдинсона Кавани. Такой вариант рассматривает спортивный директор клуба Антеру Энрике.

    Парижане могут выручить от трансфера 30-летнего уругвайца около 80 миллионов евро, что поможет им соблюсти правила финансового фэйр-плей. Кроме того, Килиан Мбаппе после ухода Кавани сможет перейти на свою любимую позицию центрфорварда.

    В августе Санчес хотел перейти в «Манчестер Сити», но трансфер сорвался. Не исключено, что «Арсенал» захочет продать хавбека в январе.

    Кавани о конфликте с Неймаром: «Сейчас все спокойно»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться