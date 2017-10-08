Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Киммих поучаствовал в 10 голах Германии в 10 матчах квалификации ЧМ

    Теги Бавария бундеслига Германия сборная Германии сборная Азербайджана квалификация ЧМ-2018 Йозуа Киммих

    Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих отдал голевую передачу в домашнем матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Азербайджана (4:1, второй тайм).

    Это 9-я результативная передача 22-летнего хавбека «Баварии» в 10 матчах, теперь он лидирует по этом показателю в турнире. На счету Киммиха также гол в ворота Северной Ирландии (3:1).

    Подробную статистику Киммиха можно посмотреть здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться