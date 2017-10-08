Киммих поучаствовал в 10 голах Германии в 10 матчах квалификации ЧМ

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих отдал голевую передачу в домашнем матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Азербайджана (4:1, второй тайм).

Это 9-я результативная передача 22-летнего хавбека «Баварии» в 10 матчах, теперь он лидирует по этом показателю в турнире. На счету Киммиха также гол в ворота Северной Ирландии (3:1).

Подробную статистику Киммиха можно посмотреть здесь.