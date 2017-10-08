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    Немецкий футбольный союз не намерен отпускать Лева в «Баварию» после ЧМ-2018

    Теги Бавария Йоахим Лев бундеслига Германия сборная Германии возможные трансферы Федерация футбола Германии

    «Бавария» рассматривает возможность приглашения главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.

    Руководство мюнхенского клуба может подписать 57-летнего специалиста после ЧМ-2018.

    Однако Немецкий футбольный союз намерен предложить Леву новый контракт, так как не хочет потерять тренера.

    Напомним, что в сентябре «Бавария» уволила Карло Анчелотти. До конца сезона его сменил 72-летний Юпп Хайнкес.

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