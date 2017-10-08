Немецкий футбольный союз не намерен отпускать Лева в «Баварию» после ЧМ-2018

«Бавария» рассматривает возможность приглашения главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.

Руководство мюнхенского клуба может подписать 57-летнего специалиста после ЧМ-2018.

Однако Немецкий футбольный союз намерен предложить Леву новый контракт, так как не хочет потерять тренера.

Напомним, что в сентябре уволила Карло Анчелотти. До конца сезона его сменил 72-летний Юпп Хайнкес.