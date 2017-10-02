Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Арсен Венгер: «Если «Барселона» захочет присоединиться к АПЛ — это затруднит положение всех»

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Барселона примера Испания Арсенал политика

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о возможной смене лиги для «Барселоны».

    «Если «Барселона» захочет присоединиться к чемпионату Англии, это затруднит положение всех клубов. В этом случае я бы начал учить каталонский язык.

    Не думаю, что они зайдут так далеко. Проблемы затронут спортивную сторону, ведь  клуб будет влиять на политику.

    Было бы интересно посмотреть, как «Барселона» проявила бы себя в новом чемпионате. У нас играют 20 команд, но если хотите расширить турнир до 24, стоит сначала приглашать шотландские, а не испанские клубы», — сказал Венгер.

    Напомним, что в случае признания независимости Каталонии, «Барселона» может сменить чемпионат Испании на другой.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться