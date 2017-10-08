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    Гарет Саутгейт: «В сборной Англии нет топ-игроков, но мы жаждем доказать обратное»

    Теги Гарет Саутгейт сборная Англии ЧМ-2018

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о том, есть ли в его команде топ-футболисты.

    «Мы называем игроков топовыми из-за трансферных сумм и участия в Лиге чемпионов. Я же считаю, что таковыми они становятся, когда выходят в полуфиналы, финалы и выигрывают трофеи. Если этого нет, то нужно еще доказать, что ты – топ-игрок.

    То же самое и со мной. Как тренер я не отделяю себя от команды. Мы не можем считать себя топ-игроками. Топ-игроки – это Пике, Рамос, Бускетс, Кроос, Хедира, Нойер… Список можно продолжать. Вот это футболисты высшей пробы.

    Мы раздуваем пузырь вокруг АПЛ из-за денег и бренда, но нужно доказывать. Ок, без проблем – эти парни жаждут доказать», – сказал Саутгейт.

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