Гарет Саутгейт: «В сборной Англии нет топ-игроков, но мы жаждем доказать обратное»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о том, есть ли в его команде топ-футболисты.

«Мы называем игроков топовыми из-за трансферных сумм и участия в Лиге чемпионов. Я же считаю, что таковыми они становятся, когда выходят в полуфиналы, финалы и выигрывают трофеи. Если этого нет, то нужно еще доказать, что ты – топ-игрок.

То же самое и со мной. Как тренер я не отделяю себя от команды. Мы не можем считать себя топ-игроками. Топ-игроки – это Пике, Рамос, Бускетс, Кроос, Хедира, Нойер… Список можно продолжать. Вот это футболисты высшей пробы.

Мы раздуваем пузырь вокруг АПЛ из-за денег и бренда, но нужно доказывать. Ок, без проблем – эти парни жаждут доказать», – сказал Саутгейт.