Станислав Черчесов: «Понравился счет и то, что вышли заряженным на матч с Южной Кореей»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями от товарищеского матча с Южной Кореей (4:2).

«С победой. Получается, мы второй раз выиграли товарищеский матч дома, так что маленький шаг вперед сделали.

Что мне понравилось? Мне понравился счет, мы вышли заряженными, хотели порадовать болельщика после Кубка конфедераций. Мы же видим, что болельщик относится к нам с большей симпатией после турнира. Только эмоцией мы можем заставить болельщика прийти на стадион. Спасибо им за то, что пришли.

В раздевалке я поздравил ребят с победой. А пропущенные голы в концовке мы спокойно обсудим, возможно, даже не сейчас. Такие вещи могли случиться и в первом тайме, и в концовке – были игровые моменты, где соперник нас переигрывал.

Если есть возможность делать замены в контрольном матче, так нужно поступать. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» много играют, так что нужно распределять нагрузку, дать практику игрокам и сохранить темп за счет шести замен.

На Кубке конфедераций у нас была лучше и физическая подготовка, и темп игры, в каких-то моментах мы неправильно располагались. Оценки дебютантам давать не буду», — сказал Черчесов.