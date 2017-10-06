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    Убыток «Краснодара» за 2016 год составил почти 100 млн рублей

    Теги премьер-лига Россия бизнес Краснодар

    «Краснодар» опубликовал финансовые результаты за 2016 год.

    Выручка клуба выросла на 14,1%, достигнув 3,84 млрд рублей. При этом чистая прибыль в 49 млн руб. сменилась убытком в 98,7 млн рублей.

    Убыток спортивная организация за период с 2012 по 2016гг показывала дважды – в 2013 году (220 млн рублей) и в 2016 году (98,7 млн рублей). В остальные годы прибыль составляла от 8 до 49 млн рублей.

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