Юпп Хайнкесс о назначении в «Баварию»: «Это не возвращение, а дружеская услуга»

Новым главным тренером «Баварии» назначен Юпп Хайнкесс.

Сегодня мюнхенский клуб официально объявил о возвращении 72-летнего специалиста.

Хайнкес возглавил «Баварию» до конца этого сезона и пригласит свой тренерский штаб.

«Это не возвращение, а дружеская услуга. Я решился на это, потому что многим обязан «Баварии». Чувствую себя просто замечательно!» – признался тренер.

Таким образом, Хайнкес в третий раз в своей карьере взял на себя роль главного тренера «Баварии» (в 2009 году он также исполнял роль и.о. главного тренера).

Трижды он приводил команду к победе в чемпионате Германии, и по одному разу – в Кубке страны и Лиге чемпионов.

В 2013 году «Бавария» под его руководством впервые в истории немецкого футбола оформила требл, став победителем бундеслиги, Кубка Германии и Лиги чемпионов.